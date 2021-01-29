Журналист из Эстонии объяснил, почему детям не нужен русский язык

https://static.news.ru/photo/894ee53a-6344-11eb-a0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Известный в Эстонии журналист Прийт Хыбемяги заявил, что местным детям не нужно учить русский язык, поскольку Россия является «недружественной страной». По его словам, лучше отдать предпочтение немецкому, английскому, французскому или испанскому языку.

Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведётся, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка, — отметил Хыбемяги в беседе с Postimees.

Он добавил, что эстонским детям не обязательно читать Тургенева и Гоголя в оригинале. Достаточно того, что существуют качественные переводы на эстонский язык произведений русских классиков, подчеркнул журналист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эстонские власти должны увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП для противостояния «атаке России» в течение длительного времени. Такое мнение выразил командующий Силами обороны прибалтийской страны генерал-майор Мартин Херем. Он добавил, что для отражения военной агрессии стране будет необходима дальнобойная артиллерия.