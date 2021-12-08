Журналист ABC «засветил» оружие, которого не должно быть у ВСУ в Донбассе

Российская телеведущая Ольга Скабеева показала репортаж американского журналиста, который побывал на линии соприкосновения в Донбассе — на позициях украинской армии. Военные похвастались ему оружием, которое США передали Украине для обороны, а не для нападения. Но каким-то образом противотанковые комплексы Javelin оказались в гуще военных действий. Скабеева предположила, что выводы, сделанные американцем, не понравятся военачальникам ВСУ.

Эксклюзивные кадры американского оружия, которое было поставлено на линию фронта. Это то, что Владимир Путин имеет в виду под «красными линиями». Это то, что он видит, как расширение Америки и НАТО на Украине. И то, почему этот кризис так трудно разрешить, — говорит корреспондент американского телеканала ABC News.

Но не только американец показал Javelin в Донбассе. Накануне позиции ВСУ посетил и украинский тележурналист Андрей Цаплиенко. Он сделал несколько фото в окопах с военными и противотанковыми комплексами, которые также продемонстрировала Ольга Скабеева в своём Telegram.

Ранее Кремль сообщил, что не располагает данными о том, использовались ли противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, но их наличие в регионе является очевидным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.