https://static.news.ru/photo/cf671b36-cbb1-11e9-8f2e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа мошенников вымогала взятку в $570 тысяч под видом доверенных лиц президента Украины Владимира Зеленского. За такую сумму они обещали сотруднику госкомпании «Укрспецэкспорт» получить высокий пост ещё в одной государственной структуре — «Укроборонпроме».

Мужчина в течение месяца боялся расставаться с деньгами, затем заподозрил подвох и обратился с заявлением в Службу безопасности Украины (СБУ). В ходе спецоперации были задержаны двое из четырёх мошенников. Об этом сообщил глава президентского офиса Андрей Богдан в Facebook .

Он уточнил, что один из жуликов представлялся помощником главы офиса, другой — руководителем департамента.

Мы взяток не берём. Всё изменилось! — назвал свой пост Богдан.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Зеленский прокомментировал первые 100 дней своего президентства. Он отметил, что этот небольшой период нахождения у власти он сам оценивает критически. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости, заявил украинский лидер. Он выразил надежду, что в скором времени сможет «включить пятую скорость» и привести Украину к долгожданным изменениям.