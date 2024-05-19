Жизни президента Ирана и главы МИД республики оказались «под угрозой» Reuters: жизнь президента Ирана Раиси находится «под угрозой»

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Неназванный иранский чиновник сообщил Reuters, что жизни президента республики и главы МИД Ибрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна оказались «под угрозой». По его словам, сообщения, которые поступают с места жесткой посадки вертолета, вызывают «очень серьезные опасения».

Мы все еще полны надежды, — поделился чиновник с агентством.

Иранцы начали молиться за здоровье президента республики Ибрахима Раиси в мечети города Мешхед. Государственный телеканал IRIB опубликовал репортаж с места событий.

Президент Ирана возвращался на вертолете в Тегеран после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. На борту с главой республики находились иранские чиновники. Воздушное судно совершило жесткую посадку рядом с азербайджанской границей. Причиной тому послужили погодные условия. Туман окутал горную местность, где произошло ЧП.

Ранее стало известно об успехах спасателей в районе жесткой посадки вертолета президента Ирана. Первая поисковая группа достигла места происшествия. Количество спасательных бригад увеличилось до 40.

В регионе по-прежнему держался сильный туман. Однако спасатели смогли добраться до места аварии благодаря беспилотникам. Первые отряды прибыли в район ЧП спустя час после сообщения о жесткой посадке борта Раиси.