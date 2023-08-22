Живут на алмазах и грабят туристов: 5 фактов о ЮАР Что известно о республике, в которой проходит саммит БРИКС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

XV саммит группы БРИКС открылся в Йоханнесбурге под председательством ЮАР

XV саммит группы БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, открылся в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Там состоятся встречи глав государств и правительств, в числе приглашенных представители 54 африканских стран. Что известно о стране, где проходит мероприятие, — в материале NEWS.ru.

Как в ЮАР делили людей по расам

Сегодня ЮАР традиционно воспринимается как страна с коренным темнокожим населением. Однако ранее в республике было много европейцев. После окончания Второй мировой войны в 1948 году к власти в ЮАР пришла Национальная партия, которая провозгласила режим апартеида — расового разделения людей.

Власти приняли закон о регистрации жителей страны, которые делились на три группы — европейцы, темнокожие и цветные. Принадлежность к каждой группе фиксировалась в специальных удостоверениях нового образца.

Темнокожие жители сталкивались с сильной дискриминацией. Они не могли пользоваться общественным транспортом, в котором ездили люди с европейской внешностью, посещать школы, где учились такие дети, и магазины. Было запрещено оформлять браки между партнерами с разным цветом кожи. Позже темнокожих решили выселить с самых плодородных земель в специально созданные резервации. Им можно было выходить за пределы отведенных мест строго на работу. В крупных городах они могли находиться не больше суток.

Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS Режим апартеида в ЮАР, 1959 год

Если темнокожий нарушал закон, то мог попасть в тюрьму. Сроки заключения зависели от тяжести нарушения и могли достигать 25 лет.

Через некоторое время темнокожие начали выходить на мирные демонстрации, массово покидая границы своих резерваций. По приказу властей силовики часто открывали по участникам акций огонь. Напряженность в стране нарастала, а экономическое положение ухудшалось.

Все изменилось, когда к власти пришел новый президент ЮАР Фредерик де Клерк. В 1989 году он начал настоящую перестройку в стране — отменил расселение по расовым зонам и предоставил темнокожему населению избирательные права. Как следствие, в 1994 году режим апартеида рухнул.

Почему ЮАР добровольно отказалась от ядерного оружия

ЮАР — одна из немногих стран в мире, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. В 1957 году страна заключила договор с США на 50 лет о сотрудничестве в рамках санкционированной программы «Атомы за мир». Документ предполагал передачу ЮАР одного исследовательского ядерного реактора и соответствующую поставку высокообогащенного уранового топлива.

В 1971 году премьер-министр страны Карл де Вет одобрил предварительное изучение вопросов, связанных с производством ядерных взрывных устройств, и открыто объявил о начале программы «мирных ядерных испытаний».

Ядерное оружие понадобилось ЮАР из-за постоянных боевых действий в Анголе и Мозамбике, в которых участвовали в том числе и кубинские части, и советские военные специалисты. По разным данным, ЮАР на свою военную программу потратила от 680 млн до 7 млрд рандов ($500 млн — $5,1 млрд), а к окончанию программы обладала восьмью бомбами, в том числе шесть из них были полностью готовы к применению.

Когда де Клерк пришел к власти, он решил отказаться от ядерного оружия. Историки считают, что на решение руководства ЮАР уничтожить свои атомные бомбы повлияли два основных фактора. Во-первых, окончание войны на юге Африки и отвод кубинских войск от границ ЮАР. Во-вторых, де Клерк решил избавить страну от жестких санкций, покончить с 15-летней международной изоляцией и восстановить связи страны с мировым сообществом через демонтаж режима апартеида.

Фото: GFC Collection/imago stock&people/Global Look Press В 1989 году Фредерик де Клерк начал настоящую перестройку в стране

Почему в ЮАР три столицы

Официально в ЮАР три столицы — Кейптаун, Претория и Блумфонтейн. В 1910 году, когда был образован Южно-Африканский Союз, как тогда называлась ЮАР, возник спор о местонахождении столицы новой страны. Первой столицей в 1910 году стал Кейптаун. Однако через несколько лет власти решили перенести столицу в Преторию.

После прихода к власти националистов в 1948 году новой столицей ЮАР стал Блумфонтейн, который выбрали как символ колониального прошлого республики и английского наследия.

После падения апартеида в 1994 году в стране вновь изменили конституцию, которая подразумевала, что все три города станут столицами со своими отдельными функциями.

Претория — политический и административный центр ЮАР. Здесь расположены офис президента и правительства, многие правительственные здания и посольства. Этот город считается центром экономики ЮАР.

В Кейптауне находятся парламент страны и другие правительственные учреждения. Кроме того, этот город — главный туристический и культурный центр страны. Он славится своими достопримечательностями, театрами и музеями.

Блумфонтейн — шестой по величине город в ЮАР и ее судебная столица. Его еще называют «цветочным городом» благодаря знаменитым паркам — Гамильтону и Королевскому парку роз.

Как ЮАР стала центром добычи алмазов

В ЮАР находятся одни из крупнейших в мире месторождений алмазов. До того как их нашли в окрестностях города Кимберли, в честь которого позднее назвали алмазосодержащую породу кимберлит, эти драгоценные камни добывали лишь в малых количествах в Индии и Бразилии.

По одной из версий, первый алмаз на территории ЮАР был найден в 1866 году. 15-летний пастух Эрасмус Якобс нашел в южноафриканском Хоуптауне прозрачный камень. Он показал его отцу, а тот — фермеру Шалку фан Никерку, жившему по соседству. Фан Никерк купил находку Эрасмуса. Даже не подозревая о его настоящей ценности, он отправил камень обычной почтой в город Грэмстаун. Там жил доктор Вильям Гайбон Атерстон, который установил, что это — алмаз массой 21,24 карата. Этот образец был назван «Эврика».

Фото: Scherl/Global Look Press В ЮАР находятся одни из крупнейших в мире месторождений алмазов

В 2022 году в ЮАР добыли 6 млн карат алмазов (около 13% мировой добычи). Алмазы ювелирного качества традиционно добываются в ЮАР и Намибии под контролем южноафриканских корпораций De Beers (первопроходец промышленной добычи алмазов в мире) и Petra Diamonds.

Чего стоит опасаться в ЮАР

ЮАР возглавляет рейтинг стран по количеству изнасилований. По подсчетам исследователей, в 2017 году тяжкие преступления на сексуальной почве в 49-миллионнной стране происходили каждые 56 секунд. Даже экс-президента ЮАР Джейкоба Зуму обвиняли в совершении нескольких изнасилований и «аморальном поведении».

В ЮАР распространены убийства, грабежи и другие жестокие преступления. В туристических зонах много карманников и мошенников. Это связано с тем, что в республике сильное расслоение общества. Согласно данным 2018 года от сервиса Numbeo, собирающего информацию о качестве жизни в различных странах, в первую десятку рейтинга самых криминальных городов мира вошли три города ЮАР: Дурбан, Йоханнесбург, Претория.

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