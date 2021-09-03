Животные в зоопарке Кабула оказались в опасности из-за прихода «Талибана»

После прихода к власти боевиков «Талибана» (запрещён в РФ) животные в зоопарке Кабула оказались в опасности. Об этом сообщает The Sun.

В Сети появились фотографии, где талибы ходят по зоопарку и осматривают животных. На одном из снимков видно, как один из участников движения прикладывает дуло автомата к голове медведя.

Представители зоозащитной организации Asia for Animals и местные жители опасаются за будущее парка, в котором могут содержаться до 280 животных. При этом отмечается, что на данный момент зоопарк функционирует нормально, животных кормят по расписанию.

Известно, что в конце 90-х боевики планировали уничтожить зоопарк, так как он «не соответствовал их взглядам», тогда была избита медведица по кличке Доннателла, а 25-летний слон убит ракетой.

Ранее стало известно, что за сутки повстанцы провинции Панджшер ликвидировали 600 талибов. Об этом заявил представитель сил ополчения Фахим Дашти на своей странице в Twitter. Дашти также опубликовал информацию о пленении порядка тысячи террористов силами национального сопротивления. Он отметил, что боевики испытывают проблемы со снабжением своих сил в Панджшере, которое к ним поступает из соседних провинций.