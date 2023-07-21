«Живой трофей Ким Чен Ына»: как американец сбежал в КНДР, что с ним сейчас 23-летний военнослужащий США Трэвис Кинг сдался Ким Чен Ыну и стал головной болью для Джо Байдена

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Живой трофей Ким Чен Ына» — так называют 23-летнего американского военнослужащего Трэвиса Кинга, который 18 июля по собственной воле перешел из Южной Кореи в Северную и отдался в руки пограничников КНДР. Где сейчас находится рядовой вооруженных сил США, решивший столь необычным способом избежать отправки на родину за дебоши в Сеуле, почему в Пентагоне Кинга пока не объявили дезертиром — в материале NEWS.ru.

Что известно о Трэвисе Кинге

Рядовой Кинг поступил в армию США в январе 2021 года. Он служил в 1-й бронетанковой дивизии, а затем был прикреплен к 4-й пехотной. За столь короткий срок рядовой Кинг успел получить медали «За службу в национальной обороне» и «За службу в обороне Кореи», а также наградную ленту «За службу за рубежом». Агентство Reuters сообщает, что сослуживцы, друзья и близкие считали Трэвиса довольно замкнутым человеком, который «не пил, не курил, зато много читал Библию». О его личной жизни ничего не известно. Внезапный порыв называют «ему не свойственным».

Что сказала мать о побеге сына

Мать Трэвиса Клодин Гейтс призналась, что шокирована поступком сына. «Я не могу представить, чтобы Трэвис совершил что-то подобное», — сказала женщина. Ее брат Карл Гейтс предположил, что у племянника случился нервный срыв. Он был подавлен из-за смерти семилетнего двоюродного брата, который страдал от редкого генетического заболевания. «Когда мой сын оказался на аппарате жизнеобеспечения, а потом скончался, Трэвис словно потерял разум. Он сильно горевал. Я уверен, что его поступок во многом связан именно с этим», — рассказал мистер Гейтс.

Фото: Социальные сети Военнослужащий США Трэвис Кинг сбежал из Южной Кореи в Северную, и теперь никто не знает, где он

За что Кинга сажали на гауптвахту

Как отмечает Reuters, у Трэвиса Кинга не было проблем с законом до отправки в Сеул, где он словно «сошел с катушек». Последние 48 дней он просидел на гауптвахте за дебоши в местных ночных клубах. Так, 25 сентября 2022 года американец ударил по лицу посетителя, но пострадавший не стал поднимать шум. Через пару недель Кинг снова затеял драку, так что пришлось вызывать стражей порядка. Солдат, которого усадили на заднее сиденье полицейской машины, вел себя агрессивно, выкрикивал ругательства, «пинал ногой дверь автомобиля». В феврале 2023 года местный суд назначил дебоширу штраф в размере 5 млн вон ($4 тысячи).

На днях Трэвис Кинг должен был покинуть американскую базу Кемп-Хамфрис в Сеуле и вылететь в США, где его ждало дисциплинарное разбирательство и, скорее всего, увольнение из рядов вооруженных сил. Но лишь когда борт приземлился в Техасе без рядового Кинга, его начальство поняло, что случилось ЧП.

Фото: USAG- Humphreys На военной базе Кемп-Хамфрис в Сеуле не могут уследить за дисциплиной своих служащих, пишут корейские СМИ

Как Кинг сбежал в Северную Корею

Картину побега удалось восстановить, но в ней остается много темных пятен. В понедельник, 17 июля, американские военные доставили Трэвиса Кинга в сеульский аэропорт для посадки на борт «Американских авиалиний», вылетавший в Даллас. Гражданин США благополучно прошел паспортный контроль, а дальше случилось необъяснимое.

Солдату, который был одет в гражданскую одежду, удалось покинуть зону вылета. По словам одного чиновника, «он в одиночку прошел к своему гейту, а потом скрылся». Как пишет The Korea Times со ссылкой на работника терминала, Кинг сообщил сотрудникам авиакомпании, что у него пропал паспорт, и избежал посадки на рейс.

Спустя сутки Трэвис примкнул к одной из групп, отправившейся на экскурсию по демилитаризованной зоне (ДМЗ). Эти экскурсии рекламируются в аэропорту. Правда, в подобные туры записывают как минимум за 72 часа — этого требуют проверки в целях безопасности. Так что остается загадкой, как американца запросто взяли в деревушку Пханмунджом на границе и где он провел ночь накануне.

Как бы то ни было, во время экскурсии темнокожий парень в синей рубашке и кепке ни у кого не вызвал подозрений. По воспоминаниям очевидцев, в какой-то момент он «громко засмеялся и просто побежал между какими-то зданиями в направлении границы». «Я подумал сначала, что это какая-то шутка. Но когда он не вернулся, стало ясно, что все серьезно. Потом это дошло и до остальных, началась суматоха».

Южнокорейские военные взяли показания у всех членов группы. Туристка из Новой Зеландии Сара Лесли рассказала, как на ее глазах молодой человек внезапно перебежал границу, а американские и южнокорейские солдаты тщетно пытались его остановить.

Фото: Revierfoto/dpa/Global Look Press Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей

Где есть лазейки на границе

Демилитаризованная зона, в 1953 году разделившая Корейский полуостров после войны, считается одним из самых укрепленных районов в мире. Она заминирована, окружена колючей проволокой и заграждениями с электротоком. ДМЗ также оборудована многочисленными камерами, а вооруженная охрана осуществляет контроль 24 часа в сутки.

«Трудно в это поверить, но перейти границу в этом месте очень легко, — рассказал NEWS.ru профессор Сеульского университета Куньмин Андрей Ланьков. — Так случилось, что в ноябре 1984 года я сам был свидетелем такого перехода. Студент перебежал в Южную Корею фактически без проблем. На демаркационной линии между Севером и Югом умышленно оставлена одна дырка, так называемая зона совместного контроля. Эта зона похожа на футбольное поле, только чуть больше — 200 на 200 метров».

По этой зоне в принципе могут передвигаться аккредитованные военнослужащие обеих сторон. «Граница там существует в виде просто полосы на земле. Соответственно, туристы, которые туда ездят, могут спокойно ходить по этой территории. Они подходят к этой линии и могут броситься в соседнее государство. Там есть свои правила открытия стрельбы, но по факту обе стороны прикрывают перебежчиков. Поэтому все расписано, кто куда стреляет, чтобы люди смогли перейти границу», — пояснил Андрей Ланьков.

Правда, туристов из Северной Кореи в ДМЗ сейчас нет — страна все еще закрыта. «Военнослужащие там подобраны надежные — они не побегут. Хотя исключение имело место три года назад: северокорейский солдат все же перебежал в Южную Корею. Вообще, за все годы существования демаркационной линии в Южную Корею ушли в сто раз больше человек, чем в Северную», — отметил собеседник NEWS.ru.

Фото: shutterstock.com Южнокорейский солдат патрулирует демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей. Это одно из самых укрепленных мест в мире

Что было с другими перебежчиками с Юга на Север

Случай с Кингом называют ни на что не похожим. Его не похищали, не арестовывали во время посещения КНДР — как, например, американского студента Отто Уормбиера, чья история закончилась печально. Он вернулся из северокорейской тюрьмы на родину в состоянии комы и вскоре умер.

Однако примеры дезертирства американских военных, дислоцированных на базах в Южной Корее, случались. «Побег американского военнослужащего в Северную Корею сейчас выглядит экзотично, но прежде они происходили, — подтвердил NEWS.ru Андрей Ланьков. — В 1960-х годах было шесть случаев, когда американские военнослужащие добровольно уходили на север. Как правило, у них прежде происходили неприятности, как и у рядового Кинга».

Фото: U.S. Army/Handout/Public domain/Wikimedia Commons Американский солдат Чарльз Дженкинс стал самым известным перебежчиком в Северную Корею, где застрял почти на 40 лет

Одна из самых громких историй произошла в январе 1956 года. У рядового Чарльза Дженкинса, охранявшего демилитаризованную зону со стороны южан, сдали нервы. Он так боялся отправки на войну во Вьетнам, что выпил для храбрости десять банок пива и перешел границу Северной Кореи, где оставался почти 40 лет. Восемь из них Дженкинс прожил в одной комнате с тремя другими американскими дезертирами, где их подвергали пыткам, заставляли изучать идеи чучхе и произведения Ким Ир Сена. Позже, в 1970-е годы, американский перебежчик лично познакомился с вождем и даже учил его английскому. К тому времени Дженкинсу уже дали гражданство КНДР, жилье и работу преподавателя языка в военной академии. Также он играл в местных фильмах американских злодеев.

В 1980 году американца познакомили с молодой японкой Хитоми Согой, похищенной спецслужбами КНДР для обучения северокорейских агентов японскому языку. «Многие перебежчики женились на иностранках, которые тоже жили в этой стране не по своей воле. Например, там были похищенные японки. В 1970-е было такое странное занятие у северокорейцев — похищать японцев, как женщин, так и мужчин. Спецназ подплывал к японскому берегу, хватал людей и увозил к себе. Позже Ким Чен Ир сам признал этот факт», — напоминает Андрей Ланьков.

Пленники сблизились и поженились. Лишь в 2002 году женщине разрешили вернуться на родину, а через два года за ней последовал уже пожилой Дженкинс и их дочери. «Всех, кто тогда убежал, северокорейские власти оставляли у себя, создавая им хорошие условия по меркам этой страны — они находились на особом содержании. Пхеньян их использовал в пропагандистских целях. Условия жизни перебежчиков были примерно на уровне низов северокорейской элиты, но при этом гораздо лучше, чем у рядовых граждан. Американцам такая жизнь все равно комфортабельной не казалась. Для них были непривычны еда, окружение, язык, который им приходилось учить. Через несколько лет они пытались вырваться из Северной Кореи, но не всем это удалось», — заключил эксперт.

Фото: Joi/CC BY 3.0/Wikimedia Commons Американский солдат Чарльз Дженкинс стал самым известным перебежчиком в Северную Корею, где застрял почти на 40 лет

Что будет с Кингом дальше

По мнению Андрея Ланькова, есть два варианта дальнейшей судьбы рядового Кинга. «Первый — он остается в Северной Корее. Ему создают особые условия, потому что жить в обычных условиях страны он не сможет — помрет от них. А смерть американца Пхеньяну не нужна, поскольку она повредит репутации страны. Ему найдут работу», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Второй вариант, по его мнению, менее вероятен. «Если власти захотят от него избавиться, то потребуют, чтобы американцы отправили в Пхеньян серьезную делегацию, а потом будут использовать этот факт у себя как пропагандистский. Но тут надо вспомнить, что за три последних года в страну официально въехали только десять человек — представитель китайского руководства и сопровождающие его лица», — отметил Андрей Ланьков.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что ведомство уже связалось с северокорейцами по делу Трэвиса Кинга. В Пентагоне исходят из того, что его держат под стражей. Какими бы мотивами ни руководствовался перебежчик, его проникновение в КНДР считается незаконным. Источник в Белом доме также подтвердил Reuters, что США предпринимали многочисленные попытки выйти на связь с Пхеньяном через шведских посредников, узнать о местонахождении Кинга, но тщетно. «Они не отвечают», — посетовал собеседник агентства.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер дал понять, что американские дипломаты будут добиваться возвращения своего гражданина на родину. «Я просто скажу, что защита любого американца за границей остается главным приоритетом для Соединенных Штатов. Все, что мы сможем сделать для разрешения этой ситуации, конечно же, сделаем без колебаний», — пообещал чиновник.

Читайте также:

Тайны семьи Ким Чен Ына: что известно о жене и детях лидера КНДР

Дочь Страны чучхе: что известно о «драгоценном ребенке» Ким Чен Ына

Зубр не пролезет в калитку: как польско-белорусский забор разлучил зверей