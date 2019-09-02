https://static.news.ru/photo/6e24d2d8-cddb-11e9-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Segerer/imago-images.de/Global Look Press

В Сингапуре 27-летнего мужчину арестовали в аэропорту за то, что он купил билет, но не воспользовался им. Теперь ему грозит тюремное заключение и штраф более €13 тысяч.

Как сообщает The Sun , пассажир купил авиабилет, чтобы попасть в транзитную зону аэропорта и попрощаться со своей женой. Однако он был арестован.

Согласно местному законодательству, получивший посадочный талон и доступ к транзитной зоне имеет право находиться там только в случае, если намерен путешествовать.

Если пассажиры не планируют садиться на борт, то они несут ответственность за нарушение закона об охране инфраструктуры, — сообщили в полиции.

Как ранее писал News.ru, пассажирка авиакомпании American Airlines взяла с собой в полёт пони в качестве моральной поддержки. Миниатюрная лошадь была замечена на рейсе из Чикаго в Омаху.