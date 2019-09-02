В Сингапуре 27-летнего мужчину арестовали в аэропорту за то, что он купил билет, но не воспользовался им. Теперь ему грозит тюремное заключение и штраф более €13 тысяч.
Как сообщает
Согласно местному законодательству, получивший посадочный талон и доступ к транзитной зоне имеет право находиться там только в случае, если намерен путешествовать.
Если пассажиры не планируют садиться на борт, то они несут ответственность за нарушение закона об охране инфраструктуры, — сообщили в полиции.
Как ранее писал News.ru, пассажирка авиакомпании American Airlines взяла с собой в полёт пони в качестве моральной поддержки. Миниатюрная лошадь была замечена на рейсе из Чикаго в Омаху.