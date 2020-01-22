https://static.news.ru/photo/eedd2c1c-3b2d-11ea-a2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Song Weixing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, власти Китая ввели временный запрет для жителей Ухани на выезд из города, который вступит в силу с утра 23 января.

По информации центрального телевидения Китая, будет приостановлена работа городских аэропортов и вокзалов, а также общественного транспорта.

С 10:00 (по местному времени, 05:00 мск) 23 января будет приостановлена работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов, временно закрыты аэропорт и вокзалы. Без особых причин жителям не следует покидать город, — говорится в сообщении СМИ.

Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа, заведующий кафедрой эпидемиологии в СПбГМУ им. И.П. Павлова Дмитрий Лиознов рассказал, насколько безопасно заказывать посылки из Китая после распространения коронавируса.