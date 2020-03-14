https://static.news.ru/photo/c036b464-65df-11ea-8cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов порекомендовал соотечественникам прибегнуть к старинному народному средству для защиты от вирусов — окуриванию дымом гармалы.

Он отметил, что этот метод имеет тысячелетнюю историю. Предки туркмен проводили окуривания во время различных важных событий, а также в периоды распространения инфекционных заболеваний. По словам Бердымухамедова, дым гармалы защищает организм человека от проникновения вирусов, сообщает РИА Новости.

Гармала является многолетним травянистым растением. Произрастает в полузасушливых степях Восточной Европы и Центральной Азии. В азиатской медицине применяется как антиспастическое, снотворное, противорвотное и глистогонное средство, а также используется для окуривания помещений в качестве благовония и в шаманских ритуалах.

В Туркмении на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В России зафиксировано 47 случаев заболевания. Во всём мире число заболевших составляет около 145 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 5,4 тысячи, выздоровели более 72 тысяч.