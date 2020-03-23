https://static.news.ru/photo/1dc7fddc-6d3c-11ea-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tiago Caldas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Кипра Никос Анастасиадис сообщил о введении новых мер для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, с 24 марта будет запрещено передвижение без необходимости.

Люди смогут перемещаться только для покупки продуктов, посещения врача, работы или банка (если вопрос нельзя решить онлайн), а также для помощи нуждающимся, передаёт ТАСС.

В настоящий момент на Кипре зарегистрировано 67 случаев заражения коронавирусом.

NEWS.ru писал, что Евросоюз предупредил потребителей о всплеске мошенничества из-за коронавируса, связанного с продажей лекарств и медицинских средств. Злоумышленники присылают людям письма от лица якобы Всемирной организации здравоохранения с целью украсть персональные данные.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.