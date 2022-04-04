Жителям Германии посоветовали готовиться к худшему

Автопроизводители Германии заявили, что готовятся к худшему. Опасения связаны с угрозой отказа от российского газа, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Издание отмечает , что на прошлой неделе газ ещё доходил до Германии, но источник в сфере автопроизводства подчеркнул, что самое страшное ещё впереди, поскольку только частично можно заменить российский газ, если быстро искать ему замену.

Наши [немецкие] цепочки поставок испытывают сильнейший стресс. Очень скоро мы [в ФРГ] ощутим дефицит во многих сферах, — считает глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреас Раде.

По мнению руководителя ассоциации, Германии стоит готовиться к дефициту, в том числе и других сырьевых ресурсов. С ним придёт и рост их стоимости. Раде отметил, что только палладия страна импортирует на пятую часть из России.

Ранее стало известно, что из-за политики канцлера Германии Олафа Шольца страну могут ждать протесты, заявил политолог-германовед Александр Камкин. Он отметил, что в Германии растут цены, жители недовольны и не понимают, почему должны «вписываться за какого-то Зеленского».