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Жителя Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в конфликте в ДНР

17:05, 07 сентября 2021
Жителя Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в конфликте в ДНР Фото: Anna Kudryavtseva/wikimapia.org
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Городской суд Праги заочно приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам лишения свободы по статье «терроризм». Он принимал участие в военных действиях в Донбассе, сообщает портал iDNES.

По данным суда, в 2015 году Урбанек отправился в Донбасс, чтобы выступить на стороне противников Киева. Он участвовал в военных операциях до конца января 2018-го.

Урбанек воевал на Украине на стороне сепаратистов. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого, с ним не был в контакте и выделенный ему адвокат, — отмечается в сообщении.

Адвокат предлагал смягчить приговор, усомнившись в правовой классификации действий подзащитного. Однако, по словам судьи Ганы Крестиновой, представленные доказательства были убедительными, к тому же обвиняемый никак не опровергал своё участие в боевых действиях. По её словам, только то, что Урбанек входил в состав подразделений в Донбассе, доказывает его вину.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могли принять в ходе встречи некие «негласные решения» по ситуации в Донбассе. Эксперты сочли тревожным знаком то, что после переговоров глав государств не упоминается о Минских соглашениях.

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