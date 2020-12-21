Жительница Турции с COVID-19 попыталась заразить мужа плевками

https://static.news.ru/photo/d4967926-42bb-11eb-8bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Больная коронавирусом женщина из ревности попыталась заразить своего мужа COVID-19, начав плевать в него. Инцидент произошёл в турецкой провинции Самсун.

О ситуации рассказал пострадавший по имени Мустафа. Его супруга работает врачом и заразилась при исполнении должностных обязанностей. Она лечилась дома, а муж ухаживал за ней.

Она и раньше избивала меня, но я никогда не жаловался. Теперь пришло время. Я думаю, она может нанести реальный вред мне или своим пациентам, — отметил он.

По словам мужчины, в его день рождения ему позвонила сестра. Жена услышала разговор и подумала, что супруг говорил о том, что хочет избавиться от своей второй половинки. Она набросилась на него, начала плевать ему в лицо, а также несколько раз укусила его и попыталась засунуть руку ему в рот, передаёт Hurriyet Daily News.

Не только женщины, но и мужчины могут быть жертвами домашнего насилия в этой стране. Я не намерен отступать, — подчеркнул мужчина.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее житель американского Луисвилла, госпитализированный с коронавирусом, выжил после того, как врачи предрекли ему смерть в течение одних суток. Теперь он жалуется только на появившуюся одышку, писал NEWS.ru.