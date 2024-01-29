Жительница Новой Зеландии заработала миллион рублей на рвоте кашалота Жительница Новой Зеландии обнаружила амбру стоимостью более миллиона рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Новой Зеландии обнаружила рвоту кашалота во время прогулки по пляжу и разбогатела на 20 тысяч новозеландских долларов, сообщает издание The New Zealand Herald. Отмечается, что рвота кашалота, или амбра, — это крайне редкое и ценное вещество, используемое парфюмерами. Средняя стоимость одного килограмма амбры составляет около 3,5 млн рублей. Вес сгустка, найденного новозеландкой, составил 496 граммов.

Сгусток амбры был найден жительницей сельской общины Ванагаруру Кэрол Армитидж, вышедшей на пляж с собакой. Именно пес помог ей обнаружить ценное вещество, так как его привлек сильный запах. Женщина призналась, что сначала она не осознала ценность найденного сгустка. Она вспомнила, что похожее вещество уже находил ее знакомый, поэтому она решила собрать сгусток и обратиться к нему. Мужчина подтвердил подлинность амбры.

Ранее сообщалось, что токарь и логопед из Тюмени внезапно разбогатели на миллиард рублей. Супруги Светлана и Юрий Семеновы сорвали джекпот в новогоднем розыгрыше. По словам победителей, они планируют потратить деньги на открытие логопедического центра, покупку квартиры и на автомобиль. Также сумма выигрыша пойдет на лечение и помощь детям.