Жительница Канады побила оппонентку собакой и попала на видео

https://static.news.ru/photo/1210e470-bece-11ea-8ef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Канады проводят проверку после появления в Интернете видео с дракой с использованием собаки. Одна женщина начала бить другую животным, привязанным к поводку.

Две женщины в одном автомобиле поругались с двумя женщинами в другом, рассказали в полиции города Галифакс, где произошёл инцидент. Причиной ссоры стало то, что одна машина подрезала другую. В результате одна из участниц конфликта вытащила собаку на поводке из машины оппонентки и начала бить животным его хозяйку. Она размахивала питомцем, пытаясь попасть по голове женщины.

Спустя определённое время нападавшая отпустила собаку и ушла. Когда на место приехали силовики, женщины отказались от взаимных претензий. Полицейские не знали, что животному была нанесена травма. Однако когда в Сети появились кадры ссоры, полиция решила заняться делом самостоятельно, оно расследуется как жестокое обращение с животными, передаёт Toofab.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге собака напала на младенца и чуть не загрызла его насмерть — ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в Сестрорецке, в курортном районе Петербурга. На мать пострадавшего ребёнка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.