Жительница Донецка заявила, что ВСУ специально бьют по скоплениям людей

Артиллерия ВСУ / Фото dan-news.info

Жительница Донецка в беседе с NEWS.ru заявила об участившихся обстрелах столицы ДНР со стороны ВСУ. По её словам, украинские военные ведут огонь из Авдеевки и Песков, подконтрольных Киеву. Она отметила, что ВСУ бьют тяжёлым вооружением по всем районам Донецка.

Со вчерашнего дня [обстреливают]. Бьют тяжёлым оружием абсолютно по всем районам Донецка. Больше всего [прилётов] вчера (29 мая. — NEWS.ru) и сегодня. Достаётся центральным районам, где мирное население. Бьют во время, когда большое скопление людей. Прямые попадания в школу, детский садик и жилые дома. Десятки прилётов. 29 мая — 16 раз. Сегодня — примерно пять, после одного попадания школы [№ 22] больше вообще нет. Пока не знаем, что это было. Но мощный взрыв слышал весь город — так разносится. Обстреливают из Авдеевки. Может быть, ещё из Песков. Подозрительных людей я не замечала. В небе что-то непонятное часто появляется, беспилотники в том числе, — рассказала жительница Донецка.

Утром 30 мая стало известно, что украинские военные обстреляли две школы и гимназию в центре Донецка. Мэр Алексей Кулемзин отметил, что ВСУ обстреливали образовательные учреждения из американского тяжёлого вооружения.

Ранее Минобороны РФ перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт. По его словам, которые приводит ТАСС, в регионе сохраняется напряженная обстановка. Курская область неоднократно подвергалась обстрелам. 21 мая атака произошла на поселок Тёткино и близлежащие населенные пункты. Огонь велся из минометов. До этого поселок был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения, а также были повреждены жилые дома.