Жительница Артемовска: ВСУ принудительно вывозили детей из города Жительница Артемовска Ткаченко: ВСУ выискивали детей и насильно вывозили их из города

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Жительница Артемовска и мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко рассказала РИА Новости, что украинские военные вместе с компаниями «Белый ангел» и «Феникс» насильно вывозили детей из города. Она добавила, что ВСУ таким образом хотели заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. По ее словам, детей исказил по всему городу, а когда находили, насильно забирали в случае отказа уезжать.

Через время, началась принудительная эвакуация детей службами «Белый ангел» и «Феникс». Это были машины, это были военные ребята, которые в полном обмундировании ездили по адресам, по подвалам — искали детей и принудительно, именно силой, вывозили детей. Если родители соглашались, ехать могли вместе с ними. Если родители были против — забирали детей. Поэтому был у нас период, когда мы своих детей просто прятали, — сказала Ткаченко.

Она отметила, что приходилось прятать детей в «холодных квартирах».

У меня лично прятали девочку четырех лет. Она знала, что такое «Феникс», что надо прятаться. Когда ей говорили: «Тихо!», она как мышка сидела. По очереди выглядывали в окна, чтобы увидеть эти машины, — если машина подъезжает во двор или где-то начинает мелькать, девочек взрослые быстро брали, уходили на другие этажи, от которых были ключи, в холодные квартиры, — добавила женщина.

По ее словам, когда машины с военными уезжали, детей спускали в отапливаемые помещения.

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