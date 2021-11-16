Жительница Аргентины вылечилась от ВИЧ естественным путём

Жительница Аргентины смола вылечиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) естественным путем без медицинского вмешательства. Это второй случай в истории человечества. Об этом сообщает журнал Annals of Internal Medicine.

В 2013 году у жительницы аргентинского города Эсперанса был диагностирован ВИЧ. В 2017 году международная группа исследователей начала изучать ДНК пациентки в поисках следов вируса. Через три года учёные проверили её плаценту после рождения ребенка. Выяснилось, что у женщины нет ВИЧ. Сейчас она ожидает второго ребёнка.

Первым человеком, который вылечился от ВИЧ естественный путём, стала Лорин Уилленбург из США. Её случай относится к «элитным контроллёрам» — люди, обладающие устойчивым иммунным ответом, активно борющимся против ВИЧ. Всего в истории от заболевания излечились четверо пациентов, однако двое из них выздоровели после трансплантации стволовых клеток.

Ранее принадлежащий корпорации Google видеохостинг YouTube удалил запись прямого эфира с официального канала президента Бразилии Жаира Болсонару. В ходе эфира политик пересказал фейковую новость о связи вакцинации против коронавируса с ускоренным развитием СПИДа у ВИЧ-инфицированных пациентов. Также данная видеозапись была удалена в Instagram и Facebook.