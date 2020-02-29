https://static.news.ru/photo/2d891bdc-5b0f-11ea-84b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı/twitter.com

Действия Турции в Сирии вызвали недоумение среди читателей иностранных СМИ. Часть из них заявляют, что Анкара не может «хозяйничать» на территории иностранного государства.

Ряд комментаторов к материалам в прессе задаются вопросом, что вообще турецкие войска «забыли» в республике, куда их «никто не звал», передаёт РИА Новости. Некоторые даже сомневаются в состоянии душевного здоровья турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган с катушек слетел. Вторгается в другую страну (что, конечно, противозаконно). <...> А когда страна, на которую он напал, открывает ответный огонь, хнычет. Серьёзно, пора ему уйти. Надеюсь, у НАТО хватит мозгов его урезонить, — комментирует действия Анкары один из интернет-пользователей.

Мужик спятил, — вторит ему другой.

Если бы на турецкой земле хозяйничали сирийские войска, Турция бы их тоже бомбила, — отмечает третий.

Некоторые называют действия Турции в Сирии «полномасштабным вторжением». Часть читателей обеспокоены тем, что Турция больше не будет сдерживать поток мигрантов. Между тем многие выражают надежду, что страны Запада не ввяжутся в конфликт на Ближнем Востоке.