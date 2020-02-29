Действия Турции в Сирии вызвали недоумение среди читателей иностранных СМИ. Часть из них заявляют, что Анкара не может «хозяйничать» на территории иностранного государства.
Ряд комментаторов к материалам в прессе задаются вопросом, что вообще турецкие войска «забыли» в республике, куда их «никто не звал»,
Эрдоган с катушек слетел. Вторгается в другую страну (что, конечно, противозаконно). <...> А когда страна, на которую он напал, открывает ответный огонь, хнычет. Серьёзно, пора ему уйти. Надеюсь, у НАТО хватит мозгов его урезонить, — комментирует действия Анкары один из интернет-пользователей.
Мужик спятил, — вторит ему другой.
Если бы на турецкой земле хозяйничали сирийские войска, Турция бы их тоже бомбила, — отмечает третий.
Некоторые называют действия Турции в Сирии «полномасштабным вторжением». Часть читателей обеспокоены тем, что Турция больше не будет сдерживать поток мигрантов. Между тем многие выражают надежду, что страны Запада не ввяжутся в конфликт на Ближнем Востоке.
28 февраля сирийцы
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