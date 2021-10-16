Жители Великобритании обратились к НАТО из-за «игр с Россией»

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США регулярно совершают провокационные действия близ российских границ, подобная активность страны НАТО может сыграть против Альянса. Такое мнение высказали читатели британского портала Express.

Как полагают пользователи, своими действиями США «тыкают палкой в медведя» и они обязательно об этом пожалеют.

НАТО так любит проводить провокационные манёвры поблизости от границ России, но виноваты во всём почему-то русские, — отметил один из комментаторов.

Ну это уже постоянно происходит, — ответил другой.

Это игры взрослых детей, — резюмировал третий комментатор.

Накануне самолёт ВВС США приблизился к границам с РФ в районе Японского моря. Ему навстречу был поднят истребитель МиГ-31. По сообщению Национального центра управления обороной, полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами.