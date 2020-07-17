Жители ведущих стран мира сравнили зарплаты мужчин и женщин

https://static.news.ru/photo/284d5510-c82f-11ea-aa53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manish Rajput/Global Look Press

Лишь 34% жителей ведущих государств согласились с тем, что в их стране труд мужчин и женщин оплачивается одинаково. Чаще всего так отвечали в Индии и Таиланде (73% и 71% соответственно).

Согласно итогам глобального исследования холдинга «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR, противоположное мнение высказали 45% опрошенных.

Россияне показали близкий к среднему по миру результат (34%). Точно такой же процент респондентов из США считает, что граждане получают одинаковую оплату труда вне зависимости от пола.

Меньше всего с утверждением соглашались в Бразилии (19%), Германии (18%) и Корее (13%).

По словам президента исследовательского холдинга «Ромир», доктора социологических наук Андрея Милехина, проблема равноправия уже давно известна миру, и с каждым годом многие страны прикладывают много усилий для её решения в различных сферах жизни, в том числе и трудовой.

Однако мы видим, что граждане как нашей страны, так и США, ряда европейских стран, не ощущают реального равноправие в вопросах оплаты труда, — отметил он.

Милехин подчеркнул, что в последние десятилетия понятия «мужских» и «женских» профессий размылись, и каждый в теории может заниматься практическим чем угодно. Однако пока, добавил он, не у всех и не всегда это получается.

«Ромир» и GlobalNR узнали мнение жителей ведущих стран по ряду основных тем жизнедеятельности общества, в числе которых медицина и здравоохранение, отношение к общественным процессам, политике и глобальному лидерству, к вопросам глобализации и социальным трендам, технологиям. В опросе приняли участие более 7100 человек из 10 стран.

Ранее NEWS.ru писал, что мужское население России зарабатывает на 30% больше, нежели женское, следует из добровольного национального обзора достижения РФ целей устойчивого развития ООН.