Генеральный менеджер тайской принимающей компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов рассказал, что жители Таиланда помогают с жильём и едой российским туристам, которые не могут выехать из страны из-за отсутствия прямых рейсов. Предприниматель добавил, что для помощи россиянам организовано несколько центров и горячие линии. В настоящее время из страны, по официальным данным, не могут вылететь около семи тысяч россиян, сообщает РИА Новости.

Туристы из РФ столкнулись с рядом проблем после того, как были вынужденно ограничены международные авиаперевозки из России, — рассказал Кривенцов.

По его словам, хуже всего пришлось тем, кто самостоятельно поехал в отпуск.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.