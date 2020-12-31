Жители Сиднея не смогли вживую понаблюдать за традиционным салютом

https://static.news.ru/photo/a29c0624-4b77-11eb-94d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Жители Сиднея (Австралия) из-за вызванных пандемией COVID-19 ограничений не смогли собраться на набережной у моста Харбор-Бридж, чтобы посмотреть на праздничный салют.

В канун Нового года набережная обычно заполнена людьми, которые приходят посмотреть на фейерверки. В этом году салют устраивают, но продолжительность мероприятия сокращена до семи минут, передаёт телеканал ABC. Набережную перекрыли ограждениями. Также закрыты парки, а полиция штата Новый Южный Уэльс предупредила, что будет ходить по домам, проверяя соблюдение гражданами правил.

30 декабря в Сиднее ввели новые ограничения. Максимальное количество гостей, которых можно принимать дома, сокращено до пяти человек. На открытом воздухе вместе собираться могут не более 30 человек. Новые карантинные меры ввели в штате Виктория, а в городе Брисбен (штат Квинсленд) новогодний салют был отменён.

Как писал NEWS.ru, в Австралии приняли решение остановить испытания собственной вакцины от коронавируса после того, как стало известно, что введённый в организм человека препарат вызывает ложноположительные результаты при ВИЧ-тестировании.