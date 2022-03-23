Жители Рубежного в ЛНР сообщили о мощном взрыве

Жители города Рубежное в Луганской Народной Республике сообщили о мощном взрыве. Предположительно, мог взорваться склад боеприпасов и взрывчатых веществ украинской армии. По словам очевидцев, звук от взрыва был слышен даже в соседних городах — вплоть до Краматорска и Славянска (ДНР), передаёт РИА Новости.

В Минобороны России эту информацию пока никак не прокомментировали. В настоящее время в населённом пункте продолжаются бои между Народной милицией республики и вооружёнными силами Украины, в соседних населённых пунктах Лисичанск и Северодонецк ведутся артиллерийские перестрелки.

Российскими военными ранее был уничтожен крупный арсенал северо-западнее города Ровно на Украине. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, для решения задачи было использовано высокоточное оружие морского базирования. Представитель Минобороны добавил, что арсенал включал в себя военную технику, в том числе из стран Запада.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».