https://static.news.ru/photo/19112052-363c-11ea-bd1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными. Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.

Оказалось, что для каждой страны существует своя так называемая «кривая счастья». Она связана со средним уровнем зарплаты и средней продолжительностью жизни в стране, сообщает агентство Bloomberg.

Жители развитых странах, таких как США, Япония, Германия, Канада и Великобритания, чувствуют себя максимально несчастными в 47,2 года. В развивающихся же странах — России, Китае, Турции и Украине — этой точки достигают в 48,2 года.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Финляндии признаны самыми счастливыми в Северной Европе.