Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными. Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
Оказалось, что для каждой страны существует своя так называемая «кривая счастья». Она связана со средним уровнем зарплаты и средней продолжительностью жизни в стране,
Жители развитых странах, таких как США, Япония, Германия, Канада и Великобритания, чувствуют себя максимально несчастными в 47,2 года. В развивающихся же странах — России, Китае, Турции и Украине — этой точки достигают в 48,2 года.
Ранее NEWS.ru писал, что жители Финляндии признаны самыми счастливыми в Северной Европе.
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