Жители Нью-Йорка пожаловались на рост цен в магазинах

Жители Нью-Йорка пожаловались на очень высокий рост цен на продукты питания в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины. Местные жители обсудили продуктовые цены с корреспондентами RT. Причиной скачка цен на продукты питания стало повышение стоимости нефти и газа, что, в свою очередь, сказалось на сельском хозяйстве и логистике.

Дела не очень. Людям с ограниченным бюджетом приходится нелегко, — рассказала одна из покупательниц.

Другой житель Нью-Йорка отметил, что он привык ходить в магазин, который славился хорошими продуктами по средней цене, но в последнее время, по его словам, и в этом супермаркете стало слишком дорого.

Ещё две покупательницы сказали, что несмотря на рост цен, им всё же приходится покупать еду, потому что «есть всё равно что-то надо».

В начале марта цены на бензин на заправках в Соединённых Штатах достигли исторического максимума. Отмечается, что стоимость бензина преодолела отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра). Предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.

На рост цен на продукты питания обратили внимание не только жители США, но и немецкие фермеры. Они связали повышение цен с ростом затрат во всей цепочке поставок: от энергии до топлива и логистики.

По данным немецкого журнала Focus, в ФРГ на некоторые категории продуктов рост цен составил 100%. В среднем предметы первой необходимости возросли в цене на 10%.