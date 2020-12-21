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Жители Лондона уезжают из города на фоне вспышки нового штамма COVID-19

01:36, 21 декабря 2020 1 953
Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ужесточение ограничений в Лондоне из-за выявления нового варианта коронавируса, объявленное премьером Борисом Джонсоном, привело к бегству горожан. Жители британской столицы оккупировали все крупные вокзалы.

Об этом сообщает The Daily Mail. Издание отмечает, что также пытающиеся выбраться из Лондона до вступления в силу новых ограничений владельцы автомобилей создали крупные пробки. Они замечены на главных автомагистралях, связывающих столицу с другими частями страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании за последние сутки достигло рекордных значений и составило 35,9 тысячи. Прошлый рекорд установили 17 декабря — тогда врачи выявили 35,5 тысячи случаев новых заражений.

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