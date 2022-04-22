Жители ЛНР пришли на пасхальную службу, несмотря на данные о провокациях

Прихожане города Счастье в ЛНР пришли на ночную пасхальную службу, несмотря на предупреждение о возможных провокациях со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Обычно больше людей, намного, но сейчас война. Слухи ходили, что «Точка-У» может прилететь или обстрел во время службы будет. Но, я думаю, святить утром много людей придёт, — рассказал агентству прихожанин Свято-Екатерининского храма в Счастье Сергей.

Другая прихожанка по имени Елена добавила, что идти ночью в храм было страшно, но без веры — «ещё страшнее».

В марте только верой и спасались, когда было горячо (во время активных боевых действий в городе). В окна иконы выставляли, молились. Все молитвы за мир, — добавила женщина.

Информация о готовящихся военных провокациях на Пасху с обстрелом православных храмов и церквей на Украине накануне поступила в РПЦ, о чём накануне сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей, — написал в Telegram-канале Легойда.

О готовящихся провокациях в пасхальную ночь с обстрелом церквей из автофургонов и «блуждающих миномётов» предупреждало и Минобороны РФ. По имеющейся у ведомства информации, такие провокации готовились в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что 24 апреля в четырёх церквях Мариуполя пройдут пасхальные богослужения. Накануне Минобороны России сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе.