https://static.news.ru/photo/d75942ce-3dee-11ea-9f38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Лидером по числу заразившихся коронавирусом является китайская провинция Хубей, включая город Ухань, именно там проживали все погибшие от этого заболевания. Как сообщили россияне, находящиеся сейчас в Ухане, в закрытом на карантин городе не работает общественный транспорт, часть магазинов, закрыты ж/д и авиасообщение.

Если у вас есть маска, вы можете спокойно выйти на улицу. Конечно, не советуют лишний раз рисковать. Аэропорты закрыты, остановилась работа метро и всего транспорта, кроме такси, — рассказал «ПолитЭксперту» студент из Уханя Тамерлан.

Другая собеседница издания рассказала, что успела покинуть город до закрытия выезда, но её подруга из Казахстана там осталась. Руководство общежития, в котором она живёт, настоятельно не рекомендует студентам выходить на улицу.

Как писал NEWS.ru, студент CCNU (Central China Normal University) в городе Ухань Александр Лебрет рассказал, что из-за карантина, вызванного распространением нового коронавируса, учащихся просят ежедневно измерять температуру тела и заносить в специальную электронную форму до 12 ночи. По словам студента, всем иностранцам в CCNU разослали памятку, как вести себя в условиях карантина. В рекомендациях, например, содержится просьба не навещать друзей и не покидать свои комнаты без особой необходимости.