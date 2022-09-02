Жители Киева устроили акцию протеста из-за отключения воды

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В Киеве жители Софиевской Борщаговки вышли на акцию протеста из-за отключения воды, пишут «Известия» со ссылкой на местные Telegram-каналы. Жители города обратились к председателю района Олесе Кудрику с призывом повлиять на ситуацию и включить воду в домах. Причиной отключения стали долги местной канализационной насосной станции.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как люди вышли на улицу и скандировали «воду, воду, воду». Водители с помощью звуковых сигналов пытались выразить своё недовольство происходящим. По сообщениям местных СМИ, воду в домах отключили пару дней назад.

Политолог Армен Гаспарян ранее заявил, что если Украине передадут $800 млрд на восстановление экономики, деньги окажутся в офшорах, потому что киевские власти заботятся только о финансах, а не о благополучии страны. Эксперт добавил, что в действительности такую огромную сумму, которую запросил украинский президент Владимир Зеленский, Запад не будет выделять при действующей в стране коррупции.

По мнению Гаспаряна, Евросоюз и США устали от жалоб Киева и потеряли к стране интерес, поэтому делать огромные вложения в «поля и болота» они не собираются. Он отметил, что возмущения Зеленского связанны именно с тем, что страны Запада в последнее время существенно сократили финансирование Украины.