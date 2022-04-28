ВСУ ударили по Изюму ракетами «Точка-У»

«Точка-У» / Фото DPR Press Service /via Globallookpress.comGlobal Look Press

Украинские военные совершили ракетный обстрел города Изюм в Харьковской области, предположительно, «Точкой-У», сообщили в паблике соцсети «ВКонтакте» местные жители. По их словам, в городе был слышен грохот, похожий на работу систем противоракетной обороны.

15 минут назад ВСУ нанесли удар по Изюму «Точкой-У». Полгорода содрогнулось, — пишут пользователи.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ нанесли удары по центру Херсона ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». Всего было два удара «Точками-У». Серия мощных взрывов прогремела рядом с телецентром. Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.