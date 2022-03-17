Жители Херсонской области получат пенсии и зарплаты в рублях

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о решении вопроса, касательно выплат пенсий и зарплат украинским жителям Херсонской области в рублях. С его слов, у уполномоченных органов нет гривны, поэтому процесс перехода на рубли «идёт постепенно», пишет ТАСС.

К сожалению, в ряде населённых пунктов, по крайней мере в приграничных, в Херсонской области гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что уполномоченные органы власти занимаются, в том числе, решением вопроса выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях на территории. Процесс идёт постепенно. Гривны у нас нет, а людям платить необходимо, — заявил Аксёнов.

Кроме того, глава Крыма уточнил, что все решения принимаются на уровне военных. В данный момент власти полуострова организуют сбор гуманитарной помощи для жителей Херсона.

Ранее член штаба Общероссийского народного фронта Светлана Воронцова ФБА «Экономика сегодня», 16 марта заявила, что Крым готов в скором времени восстановить торговлю с Херсоном. Раньше регионы были тесно связаны, поставляли друг другу продукты, и сейчас крымчане были бы рады вернуться к этому, считает она.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область и уничтоженные украинской стороной, полноценно восстановят, что позволит российским туристам добираться до полуострова через Украину. Он добавил, что также восстановлению подлежит вторая железнодорожная ветка, идущая на юго-восток Украины.