Жители Гаваны вновь собрались понаблюдать за российскими кораблями

Фото: Joaquin Hernandez/XinHua/Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков» прибывает в порт Гаваны в составе группы кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России

Жители Гаваны вновь собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российскими кораблями из отряда Северного флота, которые находятся на Кубе с официальным визитом и в субботу, 15 июня, вновь будут пускать на борт посетителей, сообщает РИА Новости. Накануне доступа на борт кораблей не было, но люди активно снимали фото и видео на фоне российских судов и с российскими моряками.

Российские военные корабли прибывают на Кубу с посланием мира. Лица российских моряков выражают это чувство, когда вы сталкиваетесь с ними на наших улицах. Они выглядят счастливыми и чувствующими себя в безопасности, — рассказала местная жительница.

Политолог Алексей Макаркин ранее предположил, что ситуация вокруг Кубы не создаст новый Карибский кризис. Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором для начала данного события было присутствие ядерного оружия РФ, которое потом убрали. Он напомнил, что при завершении Карибского кризиса СССР сохранил на Кубе присутствие неядерного вооружения. Как отметил эксперт, сейчас был совершен заход кораблей, который не означает постоянного присутствия российских военных.