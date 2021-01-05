Жители Гавайского острова сняли на видео крупное синее НЛО

Жителям острова Оаху на Гавайях удалось снять на видео крупный неопознанный летающий объект синего цвета. Некоторых очевидцев увиденное побудило позвонить в службу экстренной помощи.
Свидетели происшествия отмечают, что объект был похож на продолговатую светящуюся массу, которая вскоре скрылась в океане. В Федеральном управлении гражданской авиации
Одна из свидетельниц происшествия Мистина Сапе рассказала, что увиденное заставило поверить её в существование НЛО. После того как она заметила светящийся объект в небе, женщина позвонила своему мужу, чтобы тот подошёл и подтвердил, что ей не мерещится. Все очевидцы отмечают несходство НЛО с самолётом, но рассказывают, что он двигался очень быстро.
Как сообщал NEWS.ru, глава военного министерства Японии Таро Коно утвердил инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами. Согласно требованиям, лётчики должны в кратчайшее время проинформировать командование о появлении НЛО или дрона. В документе также сказано, что необходимо провести анализ полученных данных, а также оценить вероятность угрозы безопасности Японии.