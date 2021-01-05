Жители Гавайского острова сняли на видео крупное синее НЛО

https://static.news.ru/photo/62f5157c-4f52-11eb-b3c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жителям острова Оаху на Гавайях удалось снять на видео крупный неопознанный летающий объект синего цвета. Некоторых очевидцев увиденное побудило позвонить в службу экстренной помощи.

Свидетели происшествия отмечают, что объект был похож на продолговатую светящуюся массу, которая вскоре скрылась в океане. В Федеральном управлении гражданской авиации заявили Hawaii News now, что в этот промежуток времени в регионе не было зафиксировано происшествий или аварий. В полиции также не заметили в этот вечер ничего примечательного. Отмечается, что инцидент произошёл в конце декабря.

Одна из свидетельниц происшествия Мистина Сапе рассказала, что увиденное заставило поверить её в существование НЛО. После того как она заметила светящийся объект в небе, женщина позвонила своему мужу, чтобы тот подошёл и подтвердил, что ей не мерещится. Все очевидцы отмечают несходство НЛО с самолётом, но рассказывают, что он двигался очень быстро.

Как сообщал NEWS.ru, глава военного министерства Японии Таро Коно утвердил инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами. Согласно требованиям, лётчики должны в кратчайшее время проинформировать командование о появлении НЛО или дрона. В документе также сказано, что необходимо провести анализ полученных данных, а также оценить вероятность угрозы безопасности Японии.