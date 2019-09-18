https://static.news.ru/photo/bdffd4ea-da03-11e9-82c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Большинство жителей ЕС (от 53 до 85%) в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы сохранить нейтралитет. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Европейского совета.

Например, в Польше 45% населения хотели бы не занимать ничью сторону, а в Словакии 20% респондентов поддержали бы Россию. Такой статистикой обеспокоилась шведская Svenska Dagbladet.

Издание отмечает, что это произошло потому, что отношения США и Европы сильно сдали в последнее время. А причину журналисты видят в эгоистичной позиции Вашингтона: «Политика Америки превыше всего». В этой почти аккуратной формулировке шведского издания можно даже увидеть некую отсылку на сравнение США с Германией 1939 года, когда была «Германия превыше всего», пишет « Царьград ».

Как пояснил News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, результаты исследования Европейского совета говорят о стремлении европейцев видеть Евросоюз самостоятельным глобальным игроком, защищающим свои интересы, которые не во всём совпадают с США и тем более не совпадают с Россией.