Жители Великобритании жалуются на рост цен на отопление и продукты, сообщает Sky News. По словам британцев, правительство принимает недостаточно мер, чтобы помочь самым незащищённым слоям общества.

Соцработница Дон Скофилд заявила, что почти каждый день ей приходится делать выбор между тем, чтобы покормить своих детей или оплатить отопление. Благодаря новым правилам в государственной системе социального страхования женщине удаётся сэкономить около 300 фунтов, однако этих денег всё равно недостаточно для жизни в Британии.

Кажется, как бы мы ни старались, ничего не добьёмся, становится только хуже и хуже, — отметила Скофилд.

Пенсионерки, опрошенные корреспондентом телеканала, также считают, что власти не совсем адекватно оценивают происходящее и их помощи недостаточно. Они отметили, что из-за высоких цен на отопление им проще не включать его, а плотнее укрываться одеялом.

Результаты опроса, опубликованные в Sunday Express, показали, что более двух третей населения Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию и тепло. Издание отметило, что страна переживает энергетический кризис, который усугубляется антироссийскими санкциями, в частности ограничениями поставок гранулированного древесного топлива из России.

РФ была одним из крупнейших поставщиков данного вида биологического горючего. Теперь британские импортёры ведут поиски альтернативных источников закупок.