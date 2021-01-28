Жители Бразилии заразились двумя штаммами коронавируса одновременно

https://static.news.ru/photo/04aafa58-546c-11eb-94d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/яGlobal look Press

У жителей южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул выявлено два случая одновременного заражения двумя штаммами коронавируса.

По данным издания «Диариу ди Канос», которое ссылается на учёного Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову-Амбургу, заражение произошло у двух пациентов возрастом около 30 лет. При этом, несмотря на двойное заражение, отмечается, что болезнь протекает легко. В то же время специалисты не могут сделать прогноз относительно того, как может протекать подобная модель заболевания у возможных пациентов, входящих в группу риска.

Всего в Риу-Гранди-ду-Сул было обнаружено пять разновидностей коронавируса. Выводы ученых размещены в научной базе medRxiv в среду и пока не рецензировались, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru сообщал, что число случаев коронавируса и летальных исходов из-за него растёт быстрыми темпами в Африке, а мутировавшие варианты COVID-19, распространяющиеся во всё большем количестве стран, могут стать причиной второй волны заболевания. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.