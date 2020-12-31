Жители Азербайджана ощутили произошедшее в Дагестане землетрясение

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Зафиксированное в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане, рассказали в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным специалистов учреждения, подземные толчки магнитудой 4,7 на территории Дагестана произошли в 05:05 по местному времени. Очаг залегания находился на глубине 10 км.

В приграничных районах Азербайджана ощущалось до 4-3 баллов, — говорится в сообщении.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) отмечал, что землетрясение произошло в 01:05 по времени UTC (04:05 мск). Его эпицентр находился в 21 км к северо-западу от города Дагестанские Огни и в 12 км к северо-западу от Дербента. Информации о жертвах не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что 1 января сеть сейсмических станций в Казахстане зафиксировала землетрясение магнитудой 4,5 с очагом на территории соседней Киргизии. Эпицентр располагался в 201 км к юго-западу от Алма-Аты, очаг залегал на глубине 20 км. Толчок зафиксировали в 13:41 (10:41 мск).