Жители Австралии устроили карнавал во время карантина

Австралийцы устроили своеобразный карнавал, чтобы не скучать во время самоизоляции. Они выбрасывают мусор, переодевшись в необычные костюмы, фотографируются, снимают видео и публикуют их в соцсетях.
Флешмоб запустили жители штата Квинсленд,
Ранее NEWS.ru писал, что в Австралии были отмечены признаки замедления темпов роста количества заражённых коронавирусом. Однако власти решили усилить меры по борьбе с инфекцией и запретили гражданам собираться в общественных местах более двух человек.
В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли 130.
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