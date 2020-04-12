Жители Австралии устроили карнавал во время карантина

https://static.news.ru/photo/8e77aa2a-7c9e-11ea-8d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bin isolation outing/facebook.com

Австралийцы устроили своеобразный карнавал, чтобы не скучать во время самоизоляции. Они выбрасывают мусор, переодевшись в необычные костюмы, фотографируются, снимают видео и публикуют их в соцсетях.

Флешмоб запустили жители штата Квинсленд, создав в Facebook группу Bin Isolation Outing. Он быстро распространился по всему материку и уже вышел за его пределы. Участники сетевого карнавала примеряют на себя самые различные образы — персонажей мультфильмов, супергероев. Некоторые пользовательницы соцсетей фотографируются у мусорных баков в роскошных вечерних платьях.

Ранее NEWS.ru писал, что в Австралии были отмечены признаки замедления темпов роста количества заражённых коронавирусом. Однако власти решили усилить меры по борьбе с инфекцией и запретили гражданам собираться в общественных местах более двух человек.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли 130.