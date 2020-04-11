Жители Абхазии сравнили себя с итальянцами в борьбе с коронавирусом

Ранее в Абхазии были выявлены два случая заражения коронавирусом. В стране ввели чрезвычайное положение и закрыли границу с Россией, кроме того, в пограничном с РФ Гагрском районе объявлен комендантский час.
По словам местных жителей, такой жёсткий контроль связан с тем, что они похожи на итальянцев.
Нас очень мало, но мы плотно контактируем друг с другом. Эти меры были необходимы, чтобы вирус не развивался быстро. И, конечно, наша медицина не смогла бы справиться с большим количеством больных, — рассказал житель города Сухум.
В настоящее время в Абхазии закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. Это контролирует специальный патруль. Транспорт не работает уже две недели, пользоваться можно только такси. Передвижение между городами прекращено,
Как ранее писал NEWS.ru, запрет на пересечение госграницы между РФ и Абхазией не коснётся работников дипломатических учреждений иностранных государств, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в республике и водителей грузовиков.
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