Жители Абхазии сравнили себя с итальянцами в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0242498c-7be2-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Ранее в Абхазии были выявлены два случая заражения коронавирусом. В стране ввели чрезвычайное положение и закрыли границу с Россией, кроме того, в пограничном с РФ Гагрском районе объявлен комендантский час.

По словам местных жителей, такой жёсткий контроль связан с тем, что они похожи на итальянцев.

Нас очень мало, но мы плотно контактируем друг с другом. Эти меры были необходимы, чтобы вирус не развивался быстро. И, конечно, наша медицина не смогла бы справиться с большим количеством больных, — рассказал житель города Сухум.

В настоящее время в Абхазии закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. Это контролирует специальный патруль. Транспорт не работает уже две недели, пользоваться можно только такси. Передвижение между городами прекращено, сообщает телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, запрет на пересечение госграницы между РФ и Абхазией не коснётся работников дипломатических учреждений иностранных государств, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в республике и водителей грузовиков.