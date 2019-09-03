https://static.news.ru/photo/d05fe766-4489-11e9-b301-fa163e074e61_660.jpgФото: Global Look Press
Украинский эксперт, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил жителей страны о блэкауте предстоящей зимой.
По его словам, заявления Киева о восполнении дефицита энергетического баланса путём закупок газа у Польши нельзя оценивать позитивно.
Они создают ложную иллюзию, что газ через территорию Польши, который американцы будут поставлять по морю, может закрыть наш газовый дефицит, — заявил эксперт в интервью газете «Факты».
Он также отметил, что альтернативные каналы поставок газа для Украины пока отсутствуют.
Нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой, — предупредил Кущ.
Транзитный контракт РФ и Украины истекает 31 декабря. Переговоры по новому соглашению начались ещё в конце 2018 года, однако к настоящему моменту стороны договориться не смогли. Очередной раунд диалога намечен на сентябрь.