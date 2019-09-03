https://static.news.ru/photo/d05fe766-4489-11e9-b301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Украинский эксперт, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил жителей страны о блэкауте предстоящей зимой.

По его словам, заявления Киева о восполнении дефицита энергетического баланса путём закупок газа у Польши нельзя оценивать позитивно.

Они создают ложную иллюзию, что газ через территорию Польши, который американцы будут поставлять по морю, может закрыть наш газовый дефицит, — заявил эксперт в интервью газете «Факты» .

Он также отметил, что альтернативные каналы поставок газа для Украины пока отсутствуют.

Нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой, — предупредил Кущ.

Транзитный контракт РФ и Украины истекает 31 декабря. Переговоры по новому соглашению начались ещё в конце 2018 года, однако к настоящему моменту стороны договориться не смогли. Очередной раунд диалога намечен на сентябрь.

Ранее News.ru писал о том, что цена на газ для европейских потребителей может вырасти почти в два раза до конца 2019 года. Стоимость тысячи кубометров газа для Европы может увеличиться со $112 до $200. Причиной возможного скачка цен является неопределённость по вопросу транзита энергоресурса из России в Европу через Украину.