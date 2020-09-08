Жителей Турции обязали носить маски в общественных местах

Консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение ужесточить масочный режим в стране. Ношение масок стало обязательным в общественных местах во всех провинциях государства.
Снимать средства индивидуальной защиты разрешено только дома. Соответствующее правило было принято в ходе заседания турецкого правительства, на котором обсуждалось несоблюдение гражданами социальной дистанции и рост случаев заражения коронавирусом.
Кроме того, нельзя ехать стоя в общественном транспорте для обеспечения соблюдения дистанции.
В ресторанах и кафе запрещено проведение музыкальных концертов и караоке после полуночи. За соблюдением санитарных мер безопасности на пляжах, рынках и в местах общепита будут следить правоохранительные органы и органы местного самоуправления, — передаёт Gündem Кibris.
Нарушителям ограничений грозит административная ответственность. Взысканием займутся губернаторы провинций.
За последнюю неделю в Турции было зафиксировано 9673 новых случая COVID-19. 5 сентября суточное количество новых заражённых достигло максимума с середины мая — тогда заболели 1673 человека.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.