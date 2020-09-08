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Жителей Турции обязали носить маски в общественных местах

17:07, 08 сентября 2020 165
Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение ужесточить масочный режим в стране. Ношение масок стало обязательным в общественных местах во всех провинциях государства.

Снимать средства индивидуальной защиты разрешено только дома. Соответствующее правило было принято в ходе заседания турецкого правительства, на котором обсуждалось несоблюдение гражданами социальной дистанции и рост случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, нельзя ехать стоя в общественном транспорте для обеспечения соблюдения дистанции.

В ресторанах и кафе запрещено проведение музыкальных концертов и караоке после полуночи. За соблюдением санитарных мер безопасности на пляжах, рынках и в местах общепита будут следить правоохранительные органы и органы местного самоуправления, — передаёт Gündem Кibris.

Нарушителям ограничений грозит административная ответственность. Взысканием займутся губернаторы провинций.

За последнюю неделю в Турции было зафиксировано 9673 новых случая COVID-19. 5 сентября суточное количество новых заражённых достигло максимума с середины мая — тогда заболели 1673 человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.

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