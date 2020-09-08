Жителей Турции обязали носить маски в общественных местах

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает к независимому и тщательному расследованию произошедшего с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Женщина считает инцидент «попыткой убийства» политика. Она также приветствовала сообщение из ФРГ о том, что пациент вышел из комы.

Навальный был тем, в отношении кого явно требовалась государственная защита <...> Российские власти призваны в полной мере расследовать, кто несёт ответственность за это преступление — очень серьёзное преступление, — цитирует...