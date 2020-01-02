https://static.news.ru/photo/9305a6f6-2d29-11ea-a6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Жителей австралийского штата Виктория эвакуируют из-за лесных пожаров. В общей сложности свои дома временно покинут около четырёх тысяч человек.

В настоящее время в регионе зафиксировано 45 очагов огня. Власти опасаются, что их количество вырастет, поскольку синоптики прогнозируют на ближайшие дни «особо пожароопасную» погоду.

Эвакуация проводится и в соседнем штате — Новый Южный Уэльс, где ранее был введён режим ЧС. В частности, речь идёт о городах Тумут и Батлоу, сообщает телеканал 9 News.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новом Южном Уэльсе из-за пожаров погибли семь человек. Всего же за последние несколько месяцев жертвами стихии стали 17 человек. Кроме того, массово гибнут животные, населяющие австралийские леса.