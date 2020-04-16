Жителей Киева предупредили о последствиях после пожара рядом с ЧАЭС

https://static.news.ru/photo/f243bde4-8024-11ea-8f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Управление по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации предупредило жителей Киева о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с разнесёнными ветром продуктами горения после пожара рядом с Чернобыльской АЭС.

Наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого является пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер, — привели сообщение ведомства на портале dsnews.ua.

В Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

Однако из-за разнесённых продуктов горения жителям столицы Украины рекомендовали отказаться от проветривания, особенно в ночное и утреннее время, не выходить на открытый воздух, по возможности пользоваться системами кондиционирования, проводить влажную уборку в помещениях, увеличить количество потребления жидкости, пить молоко, воду, минеральную воду. При появлении кашля, бессонницы и отдышки — обращаться ко врачу.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что ухудшение радиационной обстановки в России в связи с пожаром рядом с Чернобыльской АЭС маловероятно.