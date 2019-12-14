https://static.news.ru/photo/de2396ee-1f27-11ea-8b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Жителей Кахастана призвали отказаться от участия в незаконных митингах в День независимости государства, который отмечается 16 декабря. С соответствующим обращением выступил заместитель генерального прокурора страны Булат Дембаев.

Он отметил, что существует ряд граждан, в том числе и иностранных, которые призывают выходить на эти митинги. Эта группа лиц действует несмотря на разъяснения со стороны Генпрокуратуры и меры административного воздействия.

Таким образом нарушается закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций». Дембаев подчеркнул, что инициаторы митингов не выполнили ни одно из требований по организации мероприятий.

В отношении лиц, которые поддержат акции, будут применены административные и уголовно-правовые меры.

В этой связи Генеральная прокуратура призывает не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных митингах, — приводит ТАСС слова Дембаева.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Швеции проходили акции протеста. Митингующие требовали не сокращать бюджет на здравоохранение. Это может привести к уменьшению медицинского персонала в стране.