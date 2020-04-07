Жителей Фиджи эвакуируют из-за циклона «Гарольд»

https://static.news.ru/photo/1d39640e-7968-11ea-99d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Списки Профиль Еще Lisi Naziah Tora Ali-Krishna 11 тыс. Твиты Твитов Твитов"> Посмотреть новые твиты Lisi Naziah Tora Ali-Krishna/twitter.com

Власти Фиджи объявили о приближении опасного циклона «Гарольд». В прибрежных регионах идёт эвакуация жителей, остальных граждан просят не выходить из дома.

Ожидается, что циклон обрушится на острова днём 8 апреля. Ветер, поднимающий обломки, и наводнения могут быть смертельно опасными.

Как сообщает Radio New Zealand, ураган, которому присвоена четвёртая, предпоследняя категория опасности, уже вызвал масштабные наводнения, разрушил дома и оставил без связи несколько западных островов архипелага. Ряд автодорог в районе столицы Сува заблокированы из-за оползней, обрывов линий электропередачи и поваленных деревьев.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Нью-Йорка сравнил пандемию коронавируса с ураганом, который медленно передвигается по территории страны. Он уточнил, что штату помогает президент США Дональд Трамп. Именно благодаря американскому лидеру в Нью-Йорке удалось быстро переоборудовать конференц-центр Якоба Явица в госпиталь.