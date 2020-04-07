Жителей Фиджи эвакуируют из-за циклона «Гарольд»

Власти Фиджи объявили о приближении опасного циклона «Гарольд». В прибрежных регионах идёт эвакуация жителей, остальных граждан просят не выходить из дома.
Ожидается, что циклон обрушится на острова днём 8 апреля. Ветер, поднимающий обломки, и наводнения могут быть смертельно опасными.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Нью-Йорка сравнил пандемию коронавируса с ураганом, который медленно передвигается по территории страны. Он уточнил, что штату помогает президент США Дональд Трамп. Именно благодаря американскому лидеру в Нью-Йорке удалось быстро переоборудовать конференц-центр Якоба Явица в госпиталь.
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