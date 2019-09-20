Технический сбой произошёл на футбольном стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Из-за этого всю ночь там играла одна и та же песня Rammstein — Deutschland.
Как сообщает Euronews, в итоге жители соседних со стадионом домов начали жаловаться, и руководство извинилось за шум. По их словам, одна и та же песня проигрывалась из-за ошибки в звуковой системе, которую тестировали.
Песня Deutschland была выпущена 28 марта 2019 года в качестве ведущего сингла с седьмого студийного альбома группы. Её припев начинается так: «Германия! Моё сердце пылает в огне, Я хочу любить тебя и проклинать».
Летом Rammstein выступала в Москве. Во время концерта на в «Лужниках» исполнители объяснилась в любви российским фанатам, писал News.ru.