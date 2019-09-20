https://static.news.ru/photo/a4808f94-dbb3-11e9-9ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Globetrotter19/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Технический сбой произошёл на футбольном стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Из-за этого всю ночь там играла одна и та же песня Rammstein — Deutschland.

Как сообщает Euronews, в итоге жители соседних со стадионом домов начали жаловаться, и руководство извинилось за шум. По их словам, одна и та же песня проигрывалась из-за ошибки в звуковой системе, которую тестировали.

Песня Deutschland была выпущена 28 марта 2019 года в качестве ведущего сингла с седьмого студийного альбома группы. Её припев начинается так: «Германия! Моё сердце пылает в огне, Я хочу любить тебя и проклинать».

Летом Rammstein выступала в Москве. Во время концерта на в «Лужниках» исполнители объяснилась в любви российским фанатам, писал News.ru.