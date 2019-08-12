https://static.news.ru/photo/a9e5dd5a-bcf9-11e9-913b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ciaflitpeti/Twitter.com

Впервые за 35 лет на юго-восточном побережье Австралии выпал снег, сообщил старший метеоролог государственного бюро метеорологии Дин Стюард.

По его словам, причиной необычного явления стал ледяной арктический фронт, пришедший с Южного полюса.

Рано утром снежный покров удивил и порадовал жителей штата Виктория. Настоящие метели и снегопады накрыли обширные территории к северу от Мельбурна, и это очень необычно, — передаёт его слова ТАСС .

Он отметил, что во многих населённых пунктах не были готовы к таким погодным условиям. В результате экстренным службам пришлось перекрыть часть дорог. Однако снег успел растаять до начала рабочей недели.

Это был первый снег с 1985 года, когда в Гоулберне был зафиксирован тонкий снежный покров, — добавил эксперт.

Ранее News.ru писал, что специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Московского региона о наступлении холодного атмосферного фронта, который снизит рекордную жару до аномально низкой температуры.