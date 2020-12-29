Жителей Аргентины начали прививать от COVID-19 российской вакциной

https://static.news.ru/photo/53f333fc-49d4-11eb-afe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В Аргентине стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Одним из первых прививку сделал губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф, сообщает телеканал Todo Noticias. Глава Минздрава региона Фернан Кирос заявил, что власти будут «активно контролировать» вакцинированных на предмет выявления «потенциально неблагоприятных последствий» и их устранения.

Партию вакцины в количестве 300 тысяч доз южноамериканское государство получило на прошлой неделе. В первую очередь будут прививаться медики, госслужащие, полицейские, сотрудники сферы безопасности и пожилые люди.

В Аргентине за время пандемии зафиксировано более полутора миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали 42,8 тысячи человек.

Препарат «Спутник V» разработан центром имени Гамалеи и является первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавирусной инфекции. В России уже стартовала вакцинация, с каждой неделей право на прививку получают новые категории граждан. Также налаживается поставка препарата за рубеж. В частности, кампания по вакцинации «Спутником V» начата в Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что аргентинский президент Альберто Фернандес прокомментировал ситуацию вокруг российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую критикуют политические оппоненты РФ и многие мировые СМИ. По его мнению, такое положение дел характерно для торговой войны.